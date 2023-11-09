9 ноября, 14:13

Техноград на ВДНХ в Москве проведет онлайн-курс о повышении продуктивности

Курс предназначен для людей разных профессий, которые хотят улучшить свою память, научиться хорошо концентрироваться на выполнении задач и принимать нестандартные решения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ в Москве с 10 ноября по 1 декабря проведет онлайн-курс по повышению продуктивности, сообщается на сайте мэра столицы.

"Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает на бесплатный онлайн-курс "Майнд-фитнес: как увеличить интеллектуальную выносливость и повысить продуктивность". Он предназначен для людей самых разных профессий, которые хотят улучшить свою память, научиться хорошо концентрироваться на выполнении задач и принимать нестандартные решения. <...> Курс будет состоять из четырех вебинаров. Они пройдут с 10 ноября по 1 декабря с 11:00 до 12:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для участия в занятиях необходимо предварительно зарегистрироваться. На первом вебинаре, который пройдет 10 ноября, слушатели познакомятся со специальными упражнениями для улучшения работы мозга. Второе занятие будет посвящено образовательной кинезиологии - науке об усовершенствовании процесса обучения через движение. 

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