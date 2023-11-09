9 ноября, 14:24

В Челябинской области до 10 ноября прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Промышленные предприятия региона выразили готовность приостановить часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу

ТАСС, 9 ноября. Министерство экологии региона предупредило о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Челябинской области. Такая ситуация сохранится до 10 ноября.

"В ряде городов Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое: в Челябинске, Коркино, Карабаше - с 20:00 9 ноября до 16:00 10 ноября, в Златоусте - с 20:00 9 ноября до 11:00 10 ноября", - говорится в сообщении

Промышленные предприятия готовы приостановить часть производственных процессов для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух.

Министерством экологии Челябинской области ведется круглосуточная работа по мониторингу передвижными лабораториями качества атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения. Контрольно-надзорные органы усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация