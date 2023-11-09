Протокол за отсутствие у Моргенштерна маркировки иноагента составят 23 ноября

Рэпер не размещал эту маркировку в Telegram-канале

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор сообщил, что 23 ноября составит административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в Telegram-канале музыканта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор выявил отсутствие маркировки материалов в мессенджере Telegram у признанного иноагентом А.Т. Моргенштерна. По просьбе защиты составление протокола перенесено на 23 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, это уже второе за 2023 год административное правонарушение по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом, касаются деятельности иностранного агента), выявленное в соцсетях Моргенштерна. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Ранее источник близкий к ведомству сообщил ТАСС, что управление Роскомнадзора составит в ближайшее время административный протокол в отношении Моргенштерна, снова усмотрев нарушение правил деятельности иностранного агента в телеграм-канале музыканта.

Решение по первому протоколу Савеловского районного суда Москвы от 21 июня 2023 года о штрафе в отношении Моргенштерна в размере 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента не вступило в силу, поскольку было обжаловано. Рассмотрение второго протокола об административном правонарушении, составленного Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), назначено в Савеловском суде на 16 ноября.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обоснование включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Рэпер находится за пределами РФ.