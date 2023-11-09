В Перми создали VR-туры по городу для маломобильных детей

Ролики, в частности, демонстрируют информацию о Музее пермских древностей и природном памятнике "Каменный город"

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Виртуальные туры по знаковым местам и событиям появились в Перми для маломобильных детей. Проект "Пермь вокруг пермяка" стал победителем XXV конкурса "Город - это МЫ" в номинации "Пермь-300", сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Одной из главных целей проекта является знакомство с городскими мероприятиями детей с ограниченными возможностями здоровья, которые воспитываются в коррекционных образовательных учреждениях и не могут посещать места массового скопления людей", - приводят слова авторов проекта из команды VRMUSE и общественной организации "Поддержка президентских программ по делам инвалидов" в правительстве Прикамья.

В VR-турах в сферических видео-панорамах отображена обновленная к 300-летнему юбилею Пермь и атмосфера праздничных мероприятий. Помимо показов готовых роликов в очках виртуальной реальности, с детьми с ОВЗ в рамках проекта проводятся познавательные беседы о городе и тематические мастер-классы. Все видео для VR-очков можно найти на YouTube-канале организаторов проекта. В частности, небольшие 3-6-минутные ролики рассказывают о Музее пермских древностей, природном памятнике "Каменный город", а также о пермских театрах и фестивалях. По данным создателей виртуальных путешествий, VR симулирует реальность, поэтому у детей с инвалидностью появится возможность погрузиться и в атмосферу праздничных мероприятий, посвященных 300-летию города.

Как отмечал руководитель проекта VRMUSE Николай Голубев, для всех маломобильных жителей и гостей города будет также доступен музей виртуальной реальности, где восстановлены исторические события или экспонаты, которые не сохранились до наших дней. Например, экспозиция музея Пермского района, виртуальная выставка для Пермского краеведческого музея, воссозданная территория Завода Шпагина, а также реконструированный Егошихинский медеплавильный завод, который рисовался по архивным документам.

Сейчас стенды для VR-путешествия находятся непосредственно в самих музеях и доступны всем посетителям. А в стенах Пермского национального исследовательского политехнического университета такие экскурсии проводятся бесплатно для школьников, студентов ссузов и вузов.