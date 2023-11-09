9 ноября, 15:02,
обновлено 9 ноября, 15:25

Рябков заявил об учащении случаев арестов граждан РФ в США

МИД предостерегает россиян и соотечественников от выездов за границу без должной осторожности, отметил замглавы дипведомства

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Случаи арестов российских граждан в США участились, МИД предостерегает россиян и соотечественников от выездов за границу без должной осторожности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"В последнее время участились факты арестов российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть законодательства, регулирующего торговлю чувствительными материалами и чувствительной продукцией", - сказал замминистра.

"Я хотел бы предостеречь всех сограждан, всех соотечественников, которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии, выдвинуты обвинения со стороны американских органов, от таких, как сказать, легкомысленных выездов за границу и времяпрепровождения в состоянии такой психологической расслабленности", - добавил Рябков.

Как отметил дипломат, выезжающие за рубеж россияне должны помнить, что со стороны Соединенных Штатов возможны любые враждебные действия. "На провокации против наших граждан американцы идут не просто охотно, а в нарастающем объеме, и нужно быть всем начеку, контактировать с нашими посольствами, с консульскими учреждениями и понимать, что со стороны этих американских структур возможны любые враждебные действия и подходы, и любые провокации, вплоть до арестов. Об этом нужно думать каждому, кто выезжает за границу", - резюмировал Рябков. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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