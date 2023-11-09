9 ноября, 15:05

На Украине запретили видеосервисы, позволяющие смотреть российские фильмы и телеканалы

В частности, в перечень попали онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", платформа Kion, а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка", "Цифровое ТВ 20 каналов"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в стране еще 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы. Об этом сообщается на сайте медиарегулятора.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов <...> еще 16 сервисами. <...> Регулятор пришел к выводу, что они отвечают требованиям раздела XI закона "О медиа" и не могут транслироваться на Украине", - говорится в сообщении.

В перечень запрещенных попали, в частности, онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", платформа Kion, а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка", "Цифровое ТВ 20 каналов". Регулятор пояснил, что причиной запрета является предоставление этими сервисами доступа к российскому контенту. 

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