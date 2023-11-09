9 ноября, 15:29

Учеников школы в Томске, где обнаружили туберкулез, обследуют в течение недели

В школе "Эврика-развитие" будут работать три мобильных комплекса

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Обследование всех учащихся в школе "Эврика-развитие" в Томске, где выявили случай туберкулеза, проведут в течение недели, для этих целей в учебное заведение направили специальные мобильные комплексы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Санитарные врачи объявили о внеплановой проверке в школе после выявленного в ней случая туберкулеза.

"С понедельника в школе "Эврика-развитие" будут работать три мобильных комплекса, что позволит за неделю провести диаскинтест всем учащимся", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверка нужна для абсолютной уверенности в безопасности, и риск для детей минимален. Как сообщили в мэрии, заболевание было выявлено у одного из бывших сотрудников школы после его увольнения. При этом, он проходил обязательную проверку менее года назад, и имел допуск к работе. 

Теги:
РоссияТомская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация