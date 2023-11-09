Учеников школы в Томске, где обнаружили туберкулез, обследуют в течение недели

В школе "Эврика-развитие" будут работать три мобильных комплекса

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Обследование всех учащихся в школе "Эврика-развитие" в Томске, где выявили случай туберкулеза, проведут в течение недели, для этих целей в учебное заведение направили специальные мобильные комплексы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Санитарные врачи объявили о внеплановой проверке в школе после выявленного в ней случая туберкулеза.

"С понедельника в школе "Эврика-развитие" будут работать три мобильных комплекса, что позволит за неделю провести диаскинтест всем учащимся", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проверка нужна для абсолютной уверенности в безопасности, и риск для детей минимален. Как сообщили в мэрии, заболевание было выявлено у одного из бывших сотрудников школы после его увольнения. При этом, он проходил обязательную проверку менее года назад, и имел допуск к работе.