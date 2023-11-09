9 ноября, 15:51

В Мелитопольском госуниверситете создадут лабораторию медиакоммуникаций

Глава крымского регионального отделения СЖР Вадим Первых отметил, что в обучении будущих журналистов готовы принять участие представители журналистской организации из Крыма и Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Мелитопольский государственный университет намерен создать на своей площадке лабораторию медиакоммуникаций. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий.

"Достигнуто принципиальное понимание того, что необходимо создать в Мелитопольском государственном университете творческую мастерскую, журналистскую лабораторию с привлечением к преподаванию профессиональных журналистов для воспитания навыков журналистского труда, этики журналистского творчества и профориентации", - сказал Вишневецкий. Соответствующее решение принято по итогам встречи замглавы СЖР с ректором Мелитопольского госуниверситета Николаем Тойвоненом.

В свою очередь глава крымского регионального отделения СЖР Вадим Первых отметил, что в обучении будущих журналистов готовы принять участие представители журналистской организации из Крыма и Запорожской области. "Я бы это назвал лабораторией медиакоммуникаций, где профессиональные журналисты могли бы преподавать основы цифровой безопасности и сетевой гигиены, с которых на самом деле должно начинаться вхождение в профессию", - добавил Первых.

Мелитопольский государственный университет - высшее учебное заведение в Запорожской области, образованное в мае 2022 года. Согласно данным на сайте учебного заведения, в структуру вуза входят шесть факультетов и три колледжа. Университет готовит специалистов по 57 специальностям различных направлений подготовки. Научно-педагогический коллектив - более 300 преподавателей. 

Теги:
РоссияЗапорожская область
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