Более 150 тыс. человек воспользовались пространством "Молодежь Москвы"

Самые востребованные локации пространства - конференц-зал, творческая студия и контент-ферма

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. человек воспользовались сервисами пространства "Молодежь Москвы" за год его работы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Год назад мы открыли бесплатное мультиформатное пространство "Молодежь Москвы". За это время его сервисами воспользовались свыше 150 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Здесь уже провели больше 3 тыс. мероприятий", - написал мэр.

По его словам, самые востребованные локации пространства - конференц-зал, творческая студия и контент-ферма. Чтобы забронировать сервисы, нужно оставить заявку на портале "Молодежь Москвы". Мультиформатное пространство находится в Холодильном переулке и работает каждый день с 10:00 до 20:00.