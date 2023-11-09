Украинский центр "Свидетелей Иеговы" внесли в российский перечень нежелательных НПО

В список также включилиорганизации "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Свидетелей Иеговы Зельтерс/Таунус" и "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило организацию "Религиозный центр "Свидетелей Иеговы" в Украине" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте Минюста.

Кроме того, в перечень включены организации "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Свидетелей Иеговы Зельтерс/Таунус" (Германия) и "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании" (США).