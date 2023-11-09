9 ноября, 15:29

Украинский центр "Свидетелей Иеговы" внесли в российский перечень нежелательных НПО

В список также включилиорганизации "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Свидетелей Иеговы Зельтерс/Таунус" и "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило организацию "Религиозный центр "Свидетелей Иеговы" в Украине" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте Минюста.

Кроме того, в перечень включены организации "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Свидетелей Иеговы Зельтерс/Таунус" (Германия) и "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании" (США). 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация