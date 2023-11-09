Диетолог заявил, что опасности в употреблении ограниченного объема аспартама нет

Виктор Тутельян рассказал, что окончательных научных данных о канцерогенности веществ пока нет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Такие подсластители, как аспартам и ацесульфам, не опасны в количествах, которые используются в пищевом производстве. Как рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян, окончательных научных данных о канцерогенности веществ пока нет.

"[Подсластители] используются в дозировках, которые не превышают того уровня, который необходим для достижения эффекта сладости, - отметил Тутельян на пресс-конференции в ТАСС "Формирование у жителей России осознанной потребности в здоровом питании". - Я их употребляю сам и никаких других ограничений я не вижу".

При этом, подчеркнул специалист, "до сих пор каких-то данных о канцерогенном действии аспартама и ацесульфама нет". "Исследования ведутся, но официальных данных никаких пока нет", - добавил он.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что крупнейшие российские производители газировки из-за введения акциза на сахаросодержащие напитки перешли с сахара на его заменители, такие как ацесульфам калия и аспартам. О канцерогенном эффекте последнего, в частности, в июле заявила Всемирная организация здравоохранения, которая, однако, признала допустимой дозой 40 мг этого вещества на 1 кг массы тела в сутки.