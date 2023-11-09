9 ноября, 15:52

В центре Цхинвала установят памятник жертвам теракта в Бесланской школе

Автор эскизов признался, что для него было достаточно сложно работать над этой темой

ЦХИНВАЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Памятник жертвам террористического акта в Бесланской школе № 1 в Северной Осетии, произошедшее в 2004 году, установят в центре Цхинвала к 20-летию трагедии. Об этом говорилось в ходе встречи президента Южной Осетии Алана Гаглоева с министром культуры республики Радой Дзагоевой.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи художник Сармат Зассеев представил президенту эскизы будущего памятника жертвам Бесланской трагедии, который предварительно будет установлен в центре столицы Южной Осетии, возле Храма Святой Троицы. "Это общая трагедия всего осетинского народа. Руководители республики каждый год выезжают в Беслан и принимают участие в траурных мероприятиях. Но возможность почтить память жертв этой трагедии должна быть у каждого жителя нашей республики", - привела слова Гаглоева его пресс-служба.

Министр культуры назвала установку памятника жертвам Беслана одной из приоритетных задач, поскольку в будущем году Осетия отметит 20-летие со дня этой страшной трагедии.

Автор эскизов признался, что для него было достаточно сложно работать над этой темой. "Это тяжелая тема, очень непростая работа, прежде всего с психологической точки зрения. Мы все знаем, что творили эти изверги. Понимаем, что самым главным было спасти жизни детей, но помним, как детей мучали без воды. Это легло в основу одного из вариантов, на котором от боли, которую в эти дни пережили осетины всего мира, одна из башен раскололась надвое, а из трещины полилась вода, которой так не хватало нашим детям", - сказал Сармат Зассеев. Он уточнил, что если начать работу сейчас, то к середине лета будущего года памятник будет готов.

В пресс-службе уточнили, что всего президенту представили три эскиза, однако пока до конца не определен вопрос с окончательными размерами памятника и материал, из которого он будет сделан. Памятник будет посвящен не только жертвам Беслана, но и сотрудникам группы "Альфа".

В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами в 2004 году первой бесланской школы в заложниках оказались более 1 200 человек. 3 сентября в 13:15 в школьном спортзале прогремел первый взрыв. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. Ранее власти Южной Осетии из-за траура по жертвам Бесланской трагедии перенесли начало учебного года с 1 на 5 сентября. 

Теги:
РоссияЮжная ОсетияСеверная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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