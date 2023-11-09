В ГД внесли законопроект о штрафах за незаконное нахождение в лесу с техникой для рубки

Штраф за правонарушение может достигать 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение запрета на пребывание в лесах с машинами или оборудованием, предназначенными для рубки и транспортировки древесины. Документ размещен в думской базе данных.

Новой статьей 8.28.2 предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за пребывание в лесах без законных оснований с техникой для рубок лесных насаждений законопроектом предусмотрен штраф для граждан в размере до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Во всех случаях также предусмотрена конфискация машин и оборудования, которые являются орудием административного правонарушения.

Статью 14.24 КоАП РФ (нарушение законодательства об организованных торгах) предлагается дополнить нормой о штрафах за нарушение установленного лесным законодательством требования о реализации древесины на организованных торгах. По ней законопроектом предусмотрен для должностных лиц максимальный штраф в размере 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.