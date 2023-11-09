9 ноября, 15:43

В ГД внесли законопроект о штрафах за незаконное нахождение в лесу с техникой для рубки

Штраф за правонарушение может достигать 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение запрета на пребывание в лесах с машинами или оборудованием, предназначенными для рубки и транспортировки древесины. Документ размещен в думской базе данных.

Новой статьей 8.28.2 предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за пребывание в лесах без законных оснований с техникой для рубок лесных насаждений законопроектом предусмотрен штраф для граждан в размере до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Во всех случаях также предусмотрена конфискация машин и оборудования, которые являются орудием административного правонарушения.

Статью 14.24 КоАП РФ (нарушение законодательства об организованных торгах) предлагается дополнить нормой о штрафах за нарушение установленного лесным законодательством требования о реализации древесины на организованных торгах. По ней законопроектом предусмотрен для должностных лиц максимальный штраф в размере 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация