9 ноября, 15:56

Петербургские сервисы для горожан "Я здесь живу" появятся еще в двух регионах

Карелия и Оренбургская область получают право использовать приложение, а также смогут рассчитывать на консультационную помощь и техническую поддержку со стороны разработчиков решения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Разработку комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга - мини-приложение "Я здесь живу" для горожан на базе "ВКонтакте" - внедрят в еще двух регионах страны - Карелии и Оренбургской области. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве с комитетом на полях X международного форума "ИТ-диалог" подписали представители региональных правительств, передает корреспондент ТАСС.

"Я здесь живу" - это удобное решение, которое способно улучшить работу с данными в российских городах и регионах в интересах жителей. По сути, достаточно иметь учетную запись в одной из самых популярных социальных сетей России, и в телефоне у человека появляется актуальная информация о районе - локальные мероприятия, кружки и секции рядом с домом, спортивные площадки и т. п. Петербуржцы уже позитивно оценили сервисы "Я здесь живу", уверен, что жители Карелии и Оренбуржья также по достоинству смогут оценить приложение", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Карелия и Оренбургская область получают право использовать приложение "Я здесь живу", а также смогут рассчитывать на консультационную помощь и техническую поддержку со стороны разработчиков решения.

В рамках договоров регионы также начнут сотрудничать по вопросам автоматизации исполнения функций органами государственной власти, популяризации технологий, повышения качества жизни граждан, в том числе за счет использования алгоритмов обработки больших массивов данных.

"Одним из первых сервисов приложения Карелия запускает сервис "Красивые места". Он выбран не случайно - наш регион по праву считается одним из популярных туристических направлений в стране. Информация о природных парках, произведениях архитектурного искусства, местах досуга позволит жителям и гостям Карелии спланировать свой отдых, приобщиться к культуре нашей республики", - отметила, заместитель руководителя администрации главы Карелии Наталья Никольская.

Сейчас в "Я здесь живу" представлены 13 сервисов, которые позволяют оперативно решать вопросы уборки дорог и ЖКХ, быть в курсе культурных событий своего района и узнавать о свободных местах в ближайшем детском саду, иметь под рукой список расположенных рядом кружков и секций, карту с ближайшими спортивными площадками, площадками для выгула собак и прогулок по историческим маршрутам.

Как уточнили ТАСС разработчики, с начала 2023 года количество активных пользователей приложения выросло почти в 20 раз - с 10 тыс. до более, чем 200 тыс. человек, по данным на октябрь. Наиболее популярными среди петербуржцев в течение года стали сервисы "Красивые места", "Я родитель", "Блокада Ленинграда", а также "Мой дом" и "Мой питомец". 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКарелияОренбургская область
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