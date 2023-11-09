В Думу внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на один час

По действующим нормам нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается уменьшить продолжительность рабочего времени в неделю на один час за счет введения сокращенного рабочего дня перед выходными. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается прописать в Трудовом кодексе РФ. По действующим нормам нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Автор инициативы предлагает сократить это время на один час, чтобы оно составляло 39 часов.

Кроме того, в кодексе предлагается прописать, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному или нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. По действующим нормам, на один час уменьшается продолжительность работы только перед нерабочим праздничным днем.

Как отмечает автор инициативы в пояснительной записке, работа "в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем", так как сотрудники не могут отвлечься и отдохнуть от текущих задач. По его словам, в долгосрочной перспективе такая работа "вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда". "В связи с этим необходимо рассмотреть возможность внедрения определенной законодательной инициативы, которая будет направлена на создание комфортных условий и предоставит дополнительное время для отдыха. В частности, сделать пятницу сокращенным днем", - указывает сенатор.

Он также отмечает, что в современных условиях "большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше чем 8 часов в день в связи с необходимостью заранее явиться к месту осуществления трудовых функций и выполнения сопутствующих основным трудовым обязанностям поручений". "Помимо этого, многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются", - подчеркивает Гибатдинов.