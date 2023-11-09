Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов

Президент назвал мероприятие важным событием в стране

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 64-го трудового семестра. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия в столице Республики Татарстан, Казани, Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 64-го трудового семестра. Ваши встречи - всегда большое, важное событие. Ведь для многих поколений граждан нашей страны с работой в студенческих отрядах связаны яркие, незабываемые страницы юности, начало профессионального пути", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что участники слета студенческих отрядов достойно продолжают славные дела своих предшественников, бережно хранят замечательные традиции товарищества и взаимопомощи, вносят деятельный вклад в реализацию масштабных, востребованных временем проектов в промышленности и сельском хозяйстве, строительном, транспортном и топливно-энергетическом комплексах, в учреждениях социальной сферы.

"И, конечно, самого глубокого признания заслуживает ваше искреннее участие в развитии молодежного движения в новых регионах России, серьезная поддержка, которую вы оказываете в восстановлении инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей ", - сообщается в телеграмме российского лидера.

Путин выразил уверенность, что слет пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, а инициативы и предложения участников обязательно осуществятся в будущих трудовых семестрах. Президент также пожелал участникам мероприятия успехов в наступившем учебном году и всего наилучшего.

Студенческие отряды - это общественные учреждения или организации, которые могут создаваться учащимися вузов, а также колледжей и техникумов. Целью их деятельности является временная занятость студентов, изъявивших желание работать в свободное от учебы время.