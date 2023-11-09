Строительная готовность квантум-парка МГТУ имени Баумана в Москве составила 40%

Основные строительно-монтажные работы планируется выполнить в первом квартале 2024 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Строительная готовность здания квантум-парка МГТУ имени Бамана в столице оценивается в 40%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Продолжаем работу над созданием уникального объекта в рамках развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана. Квантум-парк - особенно интересный по строительным характеристикам проект, в будущем предназначенный для научных исследований и открытий, готов почти на 40%", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что для объекта полностью завершены монолитные работы, остекление фасадов выполнено на 30%. "До конца года планируем завершить устройство кровли. Также ведется активное устройство внутренних и внешних инженерных систем, продолжаются черновые отделочные работы, также ведется устройство высокопрочной стяжки пола в лабораториях, где будет установлено массивное оборудование для проведения научных исследований", - добавил руководитель департамента строительства.

Отмечается, что по завершении работ в квантум-парке, площадь которого составит около 14 тыс. кв. м, разместится комплекс помещений лабораторного назначения, коворкинга для студентов, учебных аудиторий, конференц-зала. Основные строительно-монтажные работы планируется выполнить в первом квартале 2024 года.

Как пояснили в департаменте, комплекс зданий одного из старейших и крупнейших технических вузов страны - МГТУ имени Н.Э. Баумана - уже не полностью соответствует потребностям активно развивающегося вуза. В связи с этим правительством РФ совместно с правительством Москвы было принято решение о комплексном развитии территории университета. Новый кампус разместится в непосредственной близости от действующих зданий вуза. Здесь появится около 170 тыс. кв. м новых площадей и 14 новых корпусов.

"Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, общая готовность кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана составляет 50%. Кроме того, до конца года завершим работы на двух объектах - в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном корпусе", - заключил руководитель департамента строительства.