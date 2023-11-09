9 ноября, 16:43

В Киеве "дерусифицировали" названия 26 библиотек и учебных заведений

В частности, библиотека имени Федора Достоевского будет носить имя украинского философа Григория Сковороды, библиотека имени Николая Некрасова станет Голосеевской

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Киева переименовали 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры, названия которых были связаны с Россией и СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

"Киевский городской совет лишил русских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

В частности, библиотека имени русского писателя Федора Достоевского будет носить имя украинского философа Григория Сковороды, библиотека имени русского поэта Николая Некрасова станет Голосеевской библиотекой, библиотека имени советского писателя Садриддина Айни - библиотекой советского и украинского прозаика Анатолия Димарова. Также библиотека "Дружбы народов" станет Этнобиблиотекой, а Городская специализированная молодежная библиотека потеряет приставку "Молодая гвардия", полученную в честь антифашистской подпольной организации, действующей на территории Украинской ССР.

Кроме того, в украинской столице изменили названия школ имени русского поэта Александра Пушкина, советского космонавта Юрия Гагарина, советского педагога Антона Макаренко, Героев Советского Союза, партизан-подпольщиков Ивана Кудри, Сидора Ковпака, Владимира Кудряшова и других.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

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