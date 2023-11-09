Пушилин предложил создать общие СМИ для стран БРИКС

Работа таких редакций должна быть направлена на ознакомление с государствами-партнерами, считает глава ДНР

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил создать общие для стран БРИКС средства массовой информации (СМИ). Работа таких редакций должна быть направлена на ознакомление с государствами-партнерами, рассказал глава региона в ходе V юбилейного Международного муниципального форума стран БРИКС + под названием "На стыке прошлого и будущего: мировая трансформация".

"Нужно восстанавливать горизонтальные связи, которые позволят общественности стран, входящих в БРИКС, больше узнавать о государствах-партнерах. Предложил рассмотреть возможность создать общие для стран БРИКС средства массовой информации и включиться на равноправных условиях. Нам важно объективно знать и понимать происходящие процессы. Не из западных СМИ, не урывками, а видеть полную картину", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что регион готов подключиться к этой работе.