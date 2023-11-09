Победители олимпиад в ЯНАО смогут получать до 150 тыс. рублей на обучение в вузе

По итогам 2022-2023 учебного года потенциальных получателей субсидии в регионе насчитывается 47

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе смогут получить субсидию на обучение в вузе, мера поддержки начнет действовать с 2024 года. Размер компенсации будет зависеть от успеваемости по итогам сессий и может достигнуть 150 тыс. рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников смогут получить субсидию на обучение в вузе. Ее размер зависит от успеваемости по итогам сессий. Новая мера поддержки будет действовать с 1 января 2024 года. 99% стоимости обучения, но не более 150 тыс. рублей за год, компенсируют отличникам", - говорится в сообщении.

Поддержку смогут получить студенты, которые в 10-11 классах стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, таких по итогам 2022-2023 учебного года насчитывается 47 человек. Обучающимся вузов, у которых по итогам семестра в зачетке будут стоять оценки 4 и 5, округ возместит 80% стоимости, но не более 120 тыс. рублей. Студенты, получившие одну тройку, могут получить средства на оплату половины стоимости годового обучения, но не более 75 тыс. рублей.

На следующий учебный год студент может снова подать документы на субсидию.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе в Год знаний сделали акцент на усиление олимпиадного движения. В каждой ямальской школе появились координаторы, которые помогают ребятам лучше подготовиться к участию.