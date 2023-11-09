Эксперт: уроки о правильном питании нужно внести в образовательную программу

Этой теме также необходимо больше уделять внимания на телевидении, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уроки правильного питания должны стать частью обязательной образовательной программы, считает главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Кроме того, по его мнению, этой теме необходимо больше уделять внимания на телевидении.

"Мы должны сделать [правильное питание] обязательным образовательным блоком, который будет преподаваться, начиная от детского сада и заканчивая университетами. Проблемам питания везде должно быть уделено определенное время. Люди должны получать эти знания как элемент культуры по мере своего развития", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной оценке сбалансированности питания россиян и борьбе с ожирением.

Диетолог также подчеркнул, что Минпросвещения следует задуматься о создании целых уроков, которые будут посвящены правилам здорового питания и законам науки о питании. Необходимо также создавать образовательные программы на телевидении, посвященные правильному питанию, добавил он.