В Ивано-Франковской области Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

В исполкоме также проинформировали, что жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", распространив фото соответствующего решения исполнительного комитета Тлумацкого городского совета.

Согласно документу, власти общины после опроса местного населения сочли несвоевременным демонтаж монументов. Жители считают, что средства на снос памятников необходимо направить на нужды ВСУ. Вернуться к рассмотрению этого вопроса община считает уместным после отмены военного положения, которое накануне продлила Верховная рада до 14 февраля 2024 года.

В исполкоме также проинформировали, что жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. По их мнению, название не связано с СССР или Россией.

По данным Telegram-канала "Деколонизация. Украина", на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.