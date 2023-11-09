9 ноября, 17:10

В Думу внесли законопроект, исключающий некоторые статьи КоАП из компетенции МВД

Речь идет, в частности, о делах в области предпринимательства и охраны окружающей среды

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым исключает из компетенции МВД составление протоколов и рассмотрение дел о некоторых административных правонарушениях, в том числе в области предпринимательства и охраны окружающей среды. Документ, который размещен в думской базе данных, направлен на устранение дублирования полномочий полиции и контрольных органов, он позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Изменения предлагается внести в статьи 23.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (органы внутренних дел (полиция) и 28.3 (должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях). Речь идет об исключении из компетенции полиции таких составов административных нарушений, как сокрытие или искажение экологической информации, выпуск в эксплуатацию или эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума.

Также из ведения МВД предлагается исключить ряд статей о нарушениях на транспорте. Среди них статьи о действиях, угрожающих безопасности полетов, и нарушении правил перевозки опасных веществ. Кроме того, предложено исключить ряд статей по административным нарушениям в области охраны собственности, предпринимательской деятельности, финансов и налогов. Здесь речь идет о статьях, в которых, в частности, установлены санкции за использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, для производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также за нецелевое использование бюджетных средств.

"В настоящее время органы внутренних дел (полиции) уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений. Ряд этих составов (197) выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется также иными органами государственной власти при осуществлении различных видов государственного контроля (надзора)", - говорится в документе. 

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