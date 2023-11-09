9 ноября, 17:29

Кабмин продлил упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года

Упрощенная процедура позволяет получить необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации противовирусных препаратов до 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"В России продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование ряда противовирусных препаратов до 1 января 2025 года. <...> Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки, обеспечить стабильные поставки лекарств в медицинские организации", - говорится в сообщении.

Также до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение противовирусных препаратов, не зарегистрированных в РФ. "Кроме того, до 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - отметили в министерстве.

Как напомнили в пресс-службе Минздрава России, правительство утвердило упрощенный порядок регистрации препаратов в апреле 2020 года из-за распространения ковида. 

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