Строительство стационара больницы ФМБА в Мариуполе начнется с 2024 года

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, площадь больницы составит более 33 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Второй этап создания комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе, включающий в себя строительство здания стационара на 333 койки, начнется с 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Также заехали осмотреть полностью готовый объект - комплекс Федерального медико-биологического агентства России - это больница, без преувеличения, мирового уровня и один из крупнейших в новых регионах объектов здравоохранения площадью более 33 тыс. кв. м. Первый этап стройки завершен досрочно. Обсудили со специалистами детали второго этапа - в начале 2024 года начнется строительство 8-этажного здания стационара на 333 койки", - написал он.

Хуснуллин пояснил, что всего в многопрофильном центре будут работать 13 различных отделений и 1 250 человек медперсонала. "Они смогут оказывать помощь 52 тыс. пациентам в год. Сейчас идет набор персонала, оформление необходимых лицензий. Уверен, что такие поликлиники, больницы и медцентры позволят местным жителям получать качественные медицинские услуги", - добавил вице-премьер.

В конце ноября 2022 года заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Солнцев сообщил, что площадь возводимого многопрофильного медицинского центра составит 11 424 кв. м. Оснащенный по последнему слову техники комплекс строится в центральной части города - на проспекте Ленина. Проект разработан специалистами 53-го Центрального проектного института, возводится объект Военно-строительной компанией.

6 сентября 2022 года глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала о решении построить в Мариуполе многопрофильный медицинский комплекс, который будет оказывать все виды специализированной помощи, включая высокотехнологичную, жителям ДНР, ЛНР и ближних районов Запорожской области.