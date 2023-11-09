ООН приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР

Они погибли в Газе

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций в понедельник приспустит свой флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которые погибли в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В понедельник, 13 ноября, флаг ООН будет приспущен, чтобы отдать честь нашим коллегам, которые погибли в Газе", - сказал он.