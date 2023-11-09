9 ноября, 18:18,
обновлено 9 ноября, 18:40

Попова призвала россиян "просто немедленно" привиться от гриппа

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Глава Роспотребнадзора сообщила, что последние две недели специалисты фиксируют рост числа заболевших

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан, которые еще не привились от гриппа, сделать это немедленно, лучше всего - до конца ноября.

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"Прививаться еще нужно, и до конца ноября у нас есть время. Нужно это сделать просто немедленно, потому что мы <...> видим увеличение с каждой неделей [числа] случаев гриппа, а, значит, дальше будет только развитие", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня высокий уровень обращаемости граждан к врачам связан с парагриппом, риновирусами и другими сезонными респираторными вирусами. "Но волна этого года не значимо выше, чем в предыдущие периоды", - сказала она.

Последние две недели специалисты фиксируют и рост числа заболевших гриппом. "Пока выявляются все варианты вируса гриппа - и грипп А, как вы говорите, гонконгский, но не совсем именно этот геновариант. Это грипп A (H3N2), тоже наш давний знакомый, он сейчас в большем удельном весе присутствует в популяции, но пока высокой волны ни один из этих вариантов вируса гриппа не вызывает", - сказала Попова.

Первые симптомы заболеваемости гриппом, в том числе гонконгским, примерно одинаковы: повышение температуры, недомогание, респираторные признаки - конъюнктивит, насморк, першение в горле. "Раздражает яркий свет, это тоже один из признаков. Когда начинает болеть голова - это тоже [симптом]. Но эти признаки могут встречаться в случаях, когда заболевание вызвано разными респираторными вирусами или разными вирусами гриппа", - сообщила глава Роспотребнадзора. 

Теги:
РоссияПопова, Анна Юрьевна
© Информационное агентство ТАСС
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