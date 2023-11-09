9 ноября, 18:18,
обновлено 9 ноября, 18:45
Пандемия COVID-19

Попова сообщила, что тяжелое течение подвида коронавируса "пирола" сейчас не наблюдается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, первые дни болезни протекают трудно

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Врачи сейчас не наблюдают тяжелого течения варианта коронавируса "пирола". Однако первые дни болезни протекают трудно из-за сильного недомогания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день клиницисты не видят более тяжелого течения, хотя первые дни достаточно трудно протекают, потому что высокая температура, и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова также отметила, что вариант "пирола" циркулирует в мире уже несколько месяцев. На сегодняшний день зарегистрировано всего 10 случаев заражения этим вариантом - в Москве и Санкт-Петербурге. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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