Попова сообщила, что тяжелое течение подвида коронавируса "пирола" сейчас не наблюдается

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, первые дни болезни протекают трудно

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Врачи сейчас не наблюдают тяжелого течения варианта коронавируса "пирола". Однако первые дни болезни протекают трудно из-за сильного недомогания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день клиницисты не видят более тяжелого течения, хотя первые дни достаточно трудно протекают, потому что высокая температура, и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова также отметила, что вариант "пирола" циркулирует в мире уже несколько месяцев. На сегодняшний день зарегистрировано всего 10 случаев заражения этим вариантом - в Москве и Санкт-Петербурге.