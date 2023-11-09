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обновлено 9 ноября, 18:49
Пандемия COVID-19

Попова сообщила, что заболеваемость ковидом в РФ за четыре недели выросла в два раза

По словам главы Роспотребнадзора, пик зависит от праздников, каникул и миграционных процессов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние четыре недели выросла в два раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что ее пик зависит от праздников, каникул и миграционных процессов.

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"Очень быстро растет [число заболевших] ковидом, за последние четыре недели мы видим удвоение заболеваемости", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Объясняя, от чего может зависеть рост числа заболевших как ковидом, так и гриппом, Попова отметила, что большую роль играет защита россиян от распространения вируса во время каникул и праздников. "Мы не ожидаем [пика заболеваемости], мы готовимся [к нему]. [Пик] зависит от очень многих факторов: от праздников, от каникул, от большого количества миграционных активностей. Сейчас идет по нарастающей", - сказала она.

Попова также добавила, что за последние два года наблюдается расхождение пиков ковида и гриппа. "[Вирусы] пока конкурируют за каждый организм, поэтому вместе, к нашему с вами, наверное, счастью, [они] пока не "нападают" на человеческую популяцию. Но если мы не будем защищаться, все может быть", - заключила она. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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