Мишустин распорядился переименовать село в Дагестане в честь отца Нурмагомедова

Населенный пункт получил название Манапкала

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании дагестанского села Кироваул в Манапкалу в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района Кизилюртовский район Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала", - говорится в тексте документа.

Ранее Народное собрание Дагестана подавляющим большинством голосов поддержало постановление о переименовании Кироваула в Манапкалу в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова (сокращенная форма имени - Манап) - отца бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Население Кироваула составляет около 4 тыс. человек.

Абдулманап Нурмагомедов умер в 2020 году, ему было 57 лет. Он являлся заслуженным тренером России, мастером спорта СССР по вольной борьбе. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, этот показатель включен в Книгу рекордов России как рекордное количество воспитанников - чемпионов мира. Он тренировал сына, который стал одним из самых успешных бойцов в истории UFC.