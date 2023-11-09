Боец СВО из Южной Осетии восстановит храм на средства, выделенные на реабилитацию

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил Сослана Котолова медалью "Защитнику Отечества"

ЦХИНВАЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил медалью "Защитнику Отечества" трижды раненного в зоне специальной военной операции югоосетинского бойца, который планирует отдать средства, выделенные ему на реабилитацию на восстановление древнего храма в родовом селе. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Гаглоев встретился с участником специальной военной операции из Южной Осетии Сосланом Котоловым, который находился на фронте с начала спецоперации, теперь проходит реабилитацию на родине после третьего ранения. Президент вручил Котолову высокую государственную награду - медаль "Защитнику Отечества" - "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции".

"Вы высоко подняли имя осетина-воина, прославили свою фамилию и Родину. В первую очередь, спасибо за ваш героизм и мужество. Отдельная благодарность за восстановление древнего храма в родном селе", - привела слова президента его пресс-служба.

Боец планирует восстановить древний храм в родовом селе Дзрия Дзауского района на средства, которые ему были выделены на реабилитацию.

Со своей стороны, Котолов отметил, что через неделю ему предстоит операция, после которой он едет обратно на фронт.