В Удмуртии шесть лесничеств получили патрульную технику

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Дениса Удалова, в планах также оснастить патрульными автомобилями высокой проходимости еще шесть лесничеств, а также расширить систему мониторинга с помощью БПЛА

ТАСС, 9 ноября. Шесть лесничеств Удмуртии получили новую патрульную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

"Автомобили высокой проходимости - необходимое оснащение для рейдов в лесах по поиску нарушителей правил пожарной безопасности. Сегодня в торжественной обстановке вручил ключи от них инспекторам шести лесничеств Удмуртии. В планах - оснащение патрульной техникой еще шести лесничеств и расширение системы мониторинга, в том числе, с применением БПЛА", - написал Удалов.

По словам министра, за прошедший лесопожарный сезон в республике произошло 62 пожара на площади 146,8 га, 98% из них ликвидировали в первые сутки. Средняя площадь одного возгорания составила 2,4 га, что в три раза ниже среднего показателя в ПФО и в 140 раз ниже среднероссийского.