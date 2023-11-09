9 ноября, 19:14

Перинатальный центр в Донецке намерены ввести в эксплуатацию до конца 2023 года

По данным вице-премьера России Марата Хуснуллина, уже завершаются строительно-монтажные работы, а также ведется установка медицинского оборудования

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Перинатальный центр в Донецке введут в эксплуатацию до конца 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Продолжил осмотр объектов здравоохранения в Донецке, здесь введем до конца года новый перинатальный центр. С просьбой построить его женщины ДНР обратились к президенту [России Владимиру Путину]", - написал он.

Вице-премьер пояснил, что сейчас завершаются строительно-монтажные работы, а параллельно началась установка современного медицинского оборудования. "В ближайшие неделю-две пройдет его пусконаладка", - добавил вице-премьер.

В июле 2022 года Путин поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. Стройка началась осенью 2022 года.

Перинатальный центр будет рассчитан на 130 мест и порядка 1 тыс. человек сотрудников, это медицинский и административный персонал. Открыть учреждение планируют в конце 2023 года. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичДНР
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