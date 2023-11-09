Посольство РФ осудило попытки Франции приписать России инциденты со звездами Давида

Об этом говорится в заявлении дипмиссии

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Париже осуждает попытки МИД Франции искать российский след в инцидентах с нанесением звезд Давида на стены парижских домов, где проживают евреи. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Решительно осуждаем безосновательные попытки Парижа выискивать "российский след" в не имеющих отношения к нашей стране событиях и огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации", - отметили в посольстве.