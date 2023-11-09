В России появится "Белая книга" об экопреступлениях в новых регионах

Работа над ней начнется в 2023 году, сообщил первый замглавы Минприроды Константин Цыганов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. "Белая книга", в которой будут зафиксированы случаи экологических преступлений на территории новых регионов со стороны украинских властей, появится в России. Работа над ней начнется в 2023 году, сообщил участникам "Докучаевской конференции" в Ростове-на-Дону первый замглавы Минприроды России Константин Цыганов.

"Понятийно мы ее так называем - "Белая книга". То есть, это будет фиксация экоцидных нарушений [на территории новых регионов]. Мы хотим зафиксировать, где экосистемы были разрушены, и оформить это в качестве сборника. Работу начинаем уже в этом году, и со следующего года [будем] наполнять эту "Белую книгу" фактурой", - сообщил Цыганов.

Он уточнил, что в ближайшее время будет сформировано содержание будущего сборника по блокам. Подключиться к этой работе Цыганов предложил новым российским регионам.

Как сообщила на конференции сопредседатель Экспертного совета при комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, снаряды, которые применяют Вооруженные силы Украины, приводят к колоссальным загрязнениям почвы по цинку, фосфору и свинцу. Боевые действия украинской армии в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, по ее словам, можно расценивать как "экоцид".

"В местах разрывов боеприпасов в том числе фосфорных кратность превышения относительно фоновой пробы: по свинцу - 14,4 миллиграмма на килограмм, по цинку - 9 130, по фосфору - 240. Эти цифры говорят о колоссальном загрязнении там, где шли боевые действия. И ответственность тех лиц, которые со стороны Украины используют такие боеприпасы, это приводит к колоссальным потерям природных ресурсов и экологии. Военные действия со стороны Украины приводят к экоциду на этой территории, но Россия будет восстанавливать и почвы, и леса, и водные объекты, и налаживать экологическую ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях", - сказала Зленко.

По словам заместителя председателя правительства Херсонской области Александра Ветрова, выступившего на конференции, ущерб от разрушения украинскими ракетами Каховской ГЭС, по оценкам Министерства природных ресурсов РФ, составил 468 млрд рублей. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра.

О конференции

Первая всероссийская "Докучаевская конференция" проходит 9-10 ноября в Ростове-на-Дону. Она собрала более 200 ученых и экспертов, которые обсуждают экологические проблемы новых регионов, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря.

"Докучаевская конференция" проходит благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение.