9 ноября, 19:24
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Дагестане планируют установить мемориал погибшим во время взрыва рядом с АСЗ

В результате ЧП погибли 37 человек

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Мемориал в память о погибших в августе 2023 года во время взрыва рядом с АЗС установят в пригороде Махачкалы, сказал глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с проживающей на данной территории жительницей Айшат Муртазалиевой.

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"В результате трагедии, произошедшей в августе на АЗС, пострадали восемь членов ее семьи. Женщина отметила, что компенсационные выплаты ее семья получила вовремя и без проволочек, дом восстановлен. Жительница Карамана попросила помочь с высадкой деревьев и установкой мемориальной плиты в память о погибших на месте взрыва. Сергей Меликов обещал оказать поддержку в установке обелиска и разбить на этой территории парк", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате погибли 37 человек, пострадали более 80. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичСеверный КавказДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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