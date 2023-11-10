Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России отметил их мужество при выполнении опасной работы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, отметив их мужество при выполнении опасной работы.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, людей, которые стоят на страже закона и порядка, защищают права наших граждан и стабильность в обществе. Невзирая на опасность и риск приходят на помощь в самых сложных, нередко - чрезвычайных ситуациях", - сказал глава государства в видеообращении.

Он обратил внимание, что в России гордятся лучшими сотрудниками МВД, которые "всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом, и своим мужеством, компетентностью укрепляли авторитет органов внутренних дел, закладывали их легендарные традиции". Путин выразил уверенность в том, что сотрудники ведомства и впредь будут профессионально и ответственно решать поставленные задачи, "честно и преданно служить отечеству, укреплять авторитет службы".

"В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка, благодарим ветеранов за добросовестную, честную службу в мирное и военное время, за то, что воспитали достойную смену", - отметил президент.

В заключение он пожелал сотрудникам органов внутренних дел и их близким здоровья и успехов.