9 ноября, 21:08

Путин поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился со словами благодарности к сотрудникам министерства внутренних дел за их мужество и героизм, проявленные при проведении специальной военной операции.

"Хочу сегодня поблагодарить руководство и личный состав министерства внутренних дел, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении специальной военной операции", - сказал глава государства в поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел. 

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