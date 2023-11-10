Путин поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился со словами благодарности к сотрудникам министерства внутренних дел за их мужество и героизм, проявленные при проведении специальной военной операции.

"Хочу сегодня поблагодарить руководство и личный состав министерства внутренних дел, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении специальной военной операции", - сказал глава государства в поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.