9 ноября, 21:06

РНБ откроет образовательную программу "От школьника до молодого ученого"

Она будет осуществляться в контакте с учебными заведениями Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) запустит новую образовательную программу "От школьника до молодого ученого", которая будет осуществляться в контакте с учебными заведениями города. В Центре изучения эпохи Просвещения - "Библиотека Вольтера" пройдет подписание соглашения о сотрудничестве РНБ с гимназиями № 67, 70 и 85 Петроградского района, сообщили в пресс-службе библиотеки.

"Взаимодействие образовательных учреждений и РНБ будет осуществляться в рамках профориентационного проекта "Факультет общественных наук" и позволит талантливым старшеклассникам попробовать себя в проектной и исследовательской деятельности в области гуманитарных наук под руководством специалистов РНБ. Образовательная программа будет реализована в течение учебного года", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники РНБ - специалисты в различных направлениях гуманитарных наук - будут консультировать школьников, а также прочитают лекции и проведут мастер-классы. Результатом работы школьника станет исследовательский труд по материалам из фондов Российской национальной библиотеки. Авторы лучших проектов смогут представить их на конкурсах и олимпиадах. 

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