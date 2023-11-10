РЭУ им. Плеханова запускает программу профпереподготовки пилотов БПЛА

Учебная программа будет рассчитана на 300 часов и включит в себя теоретическую часть, обучение на симуляторе и раздел по сборке и настройке аппаратов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) запускает программу профессиональной переподготовки "Оператор беспилотного воздушного судна мультироторного типа", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Программа будет состоять из теоретической части, обучения на симуляторе, а также раздела по сборке и настройке аппаратов.

"РЭУ им. Г. В. Плеханова в партнерстве с компанией Drone Sports Global 15 ноября 2023 года запускает программу профессиональной переподготовки "Оператор беспилотного воздушного судна мультироторного типа", - говорится в сообщении.

Теоретическая часть программы будет посвящена беспилотной авиации и истории гонок дронов. Далее будет организовано обучение пилотированию в техническом симуляторе дрон-рейсинга, которое станет подготовкой перед модулем по пилотированию реальных FPV-квадрокоптеров, включая спортивные модели. Большой раздел планируется посвятить сборке и настройке квадрокоптеров и их применению для аэрофотосъемки, отметили в вузе.

Учебная программа рассчитана на 300 часов. По итогам обучения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке, дающий право пилотирования мультироторного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в различных областях применения, в том числе в рамках спортивной дисциплины "гонки дронов".