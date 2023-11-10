10 ноября, 00:04

В Минпросвещения заявили, что школы могут сами переносить начало уроков зимой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Образовательные организации могут сами решать вопрос о переносе начала уроков на более позднее время в период сокращения светового дня. Об этом говорится в ответе первого замглавы Минпросвещения России Александра Бугаева на обращение руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Алексея Нечаева (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

В октябре Нечаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести зимнее школьное время и начинать занятия в школах на час позже в связи с сокращением светового дня.

"Вопрос о целесообразности введения более позднего начала учебных занятий в период сокращения светового дня может быть урегулирован на уровне образовательной организации", - пояснил Бугаев в ответе.

Замминистра добавил, что в соответствии с санитарными правилами учебные занятия в общеобразовательных организациях следует начинать не ранее 8 утра. При этом не ограничивается возможность организации начала занятий и в более позднее время, пояснил он.

"Дополнительно информируем, что исследования, направленные на гигиеническую оценку влияния более позднего начала уроков при сокращении светового дня в зимний период на самочувствие и успеваемость детей, в России не проводились", - указал Бугаев. 

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