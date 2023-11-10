Во Владивостоке ожидается потепление до плюсовых температур

По сведениям Приморского гидрометцентра, 16-17 ноября прогнозируется подход нового циклона

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха во Владивостоке на следующей неделе вернется к плюсовым значениям, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Немного потеплеет и в других районах края.

"Во Владивостоке с понедельника произойдет возврат к плюсовым температурам в дневные часы. С понедельника до среды они вырастут от 1 до 5 градусов тепла. При этом ночью пока температуры будут отрицательные - от 2 до 5 градусов мороза. В крае погода останется морозной, хотя в большей части районов также немного потеплеет", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что 16-17 ноября ожидается подход нового циклона, в передней части которого поступает более теплый воздух.

В начале недели в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, ледяные дожди стали возможны из-за сохраняющейся тепловой аномалии в регионе.