На Камчатке построят парк "Простоквашино"

Он появится в городе Елизове

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Территорию для нового парка начнут благоустраивать в 2024 году во втором по величине городе на Камчатке - Елизово. Проект общественного пространства стал победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"На территории парка "Простоквашино" будет сохранено и развито спортивное ядро, в том числе будет модернизирована старая хоккейная коробка, которая до сих пор пользуется спросом у местных ребят. Здесь будет современная спортивная площадка со всеми подобающими спортивными функциями для игровых видов спорта, также будут установлены площадки воркаута - тренажерные площадки, игровые площадки для детей. Будет выполнено мощение и озеленение территории. Таким образом, парк будет приведен в регулярный благоустроенный облик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для строительства парка будут привлечены федеральные средства. Обустройство территории начнется в 2024 году.

Елизово - второй по величине город на Камчатке. В нем живут около 40 тысяч человек.