10 ноября, 01:47

На Камчатке запустят первую в России программу по подготовке специалистов ООПТ

Обучение будет проходить в заочном формате

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга совместно с Кроноцким заповедником запускает программу дополнительного профессионального образования по заповедному делу - это первая программа подготовки специалистов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России. Программа реализуется в рамках "Приоритет-2030", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Программа включает 256 академических часов и рассчитана как на действующих сотрудников федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий страны, так и на выпускников вузов и специалистов, не работающих в заповедной системе, но желающих начать карьеру на особо охраняемых природных территориях. Это первая программа подготовки таких специалистов в России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обучение будет проводиться в заочном формате, что позволит студентам из любой точки страны пройти программу с использованием дистанционных образовательных технологий. Курс будет оптимально сочетать теорию и практику, слушатели изучат три блока предметов: научно-образовательный, коммуникативный и специальный заповедный, включающий историю заповедного дела, современное состояние заповедной системы и направления работы в этой области. По окончании программы участники получат дипломы о переподготовке, которые будут учитываться при трудоустройстве на вакансии в ООПТ и региональных отделах природоохранной службы. 

Теги:
Камчатский край
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