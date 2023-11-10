В Иркутске владельцев помещений в аварийном здании ТЮЗа обязали обеспечить их сохранность

Двум частным собственникам принадлежат помещения общей площадью чуть более 500 кв. м

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске по иску региональной службы по охране объектов культурного наследия обязал собственников двух помещений в историческом здании Театра юного зрителя (ТЮЗ) принять меры по сохранению памятника. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя службы Мария Назарова.

"В 2023 году службой подано в суды девять исковых заявлений к собственникам объектов культурного наследия о понуждении проведения работ по [их] сохранению. Судами приняты решения о понуждении правообладателей к проведению работ по сохранению объектов, <…> [в частности], объекта культурного наследия регионального значения "Здание гостиницы "Централь". Дом Гиллера, гостиницы "Модерн", "Россия", киноконцертный зал "Глобус" <…> по адресу: Иркутск, улица Ленина, 13", - сказала замруководителя службы и уточнила, что судебное решение принято в отношении двух собственников помещений в этом здании.

Здание середины XIX века находится в аварийном состоянии. Из-за этого принадлежащая Иркутской области часть - 5,5 тыс. кв. м - сейчас пустует. Чуть более 500 кв. м принадлежат двум частным собственникам, и там работают магазины, несмотря на ветхость конструкций. Власти региона ведут с ними переговоры о выкупе помещений, чтобы отреставрировать здание и вернуть в него ТЮЗ, однако стороны не пришли к согласию по поводу цены выкупа. По закону собственники объектов культурного наследия несут охранные обязательства и должны принимать меры по сохранению памятника.

В службе также сообщили, что пока не заключен новый контракт на разработку проекта реставрации здания. Предыдущий проект не одобрила экспертиза, договор с подрядчиком был расторгнут, оплату исполнитель не получил. По информации службы, сейчас "проводится работа по выделению денежных средств из бюджета Иркутской области на разработку проектной документации". На подготовку проекта новому подрядчику, которого еще предстоит определить, планируется отвести максимум полтора года.

Здание ТЮЗа в центре Иркутска было построено в середине XIX века как доходный дом, который включал в себя гостиницу и ресторан. В годы Великой Отечественной войны в этих помещениях работал военный госпиталь, после этого был киноконцертный зал, с 1938 года - Театр юного зрителя, который в 2006 году переехал из-за аварийного состояния здания.

В мае 2022 года здание пострадало от пожара. Огонь перекинулся с близко стоящего двухэтажного неэксплуатируемого строения. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Сгорела сцена, находившаяся в здании, пристроенном к ТЮЗу в 1920-е годы. Пострадали крыша ТЮЗа и стропильная система. Историческая часть сохранилась.