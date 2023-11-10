10 ноября, 03:04

В Москве ожидается до плюс 7 градусов и преимущественно без осадков

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. 

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