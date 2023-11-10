В Москве сообщили о 40 новостройках для заселения участников программы реновации

В дома переедут 36 тыс. жителей столицы, отметил мэр города Сергей Собянин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. 40 новостроек ввели в эксплуатацию в 2023 году по программе реновации в Москве, к переезду приступили 36 тысяч жителей столицы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"Для участников программы реновации с начала года готово 40 новостроек. К переезду приступили жители 248 старых домов. Это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы", - написал он.

Собянин добавил, что около 3 800 человек получили квартиры с улучшенной отделкой в октябре. Он также напомнил, что в 2023 году в Москве начали возводить 107 многоэтажек. "Строим в разных частях города, больше всего - на юго-востоке, востоке и северо-востоке", - уточнил мэр.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. Всего в нее включено 5 175 домов, в которых проживает около 1 млн человек.