10 ноября, 05:12

Bubble сообщило, что комиксы о "Смешариках" ориентированы на взрослых читателей

Как отметил главный редактор и сценарист издательства Роман Котков, в сборнике есть "достаточно драматичные истории"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первый сборник комиксов о "Смешариках", выпущенный российским издательством Bubble, имеет возрастной рейтинг 16+, поскольку ориентирован на взрослую аудиторию. Всего над сборником из 15 новых историй работали порядка 35 человек, рассказал ТАСС главный редактор и сценарист издательства Bubble Роман Котков.

Издательство Bubble и группа компаний "Рики" выпустили первую книгу комиксов "Смешарики. Мультивселенная" к 20-летию анимационного проекта. По словам создателей, авторам и иллюстраторам предоставили максимальную свободу творчества. Комиксы выполнены в различных техниках - от манги до иллюстраций с применением техники каллиграфического письма.

"Если вы обратите внимание, то у книги рейтинг 16+, она уже немного не похожа на большинство других проектов по "Смешарикам", потому что мы сразу целились во многом на взрослую аудиторию, - сказал Котков. - Но это не значит, что там есть некая жесть или ужасы. Здесь есть взрослые истории, достаточно драматичные истории, при этом они очень фановые, они наполнены развлечениями, наполнены различными отсылками, в том числе к поп-культуре".

О новой коллаборации

По словам главного редактора Bubble, над сборником из 15 историй работали порядка 35 человек, включая художников, сценаристов, колористов и редакторов. Котков отметил, что Bubble и "Смешариков" объединяет умение разговаривать на одном языке со своей аудиторией и создавать драматичные истории. Говоря о планах экранизации нового сборника комиксов, он отметил, что если создатели "Смешариков" заинтересуются этой идеей, то издательство предоставит все возможности.

"Это будет еще один пример потрясающей коллаборации. Я всегда говорю, что "Смешарики" по драматизму переплюнут очень многие вещи среди своих конкурентов. Самое главное - это желание сделать живых и объемных персонажей. Это нас объединило, это нас заинтересовало. Немного этой российской действительности и возможность поиграть со "Смешариками" в рамках мультивселенной, придумать что угодно, с кем угодно. Нам это сильно развязало руки, было очень интересно", - сказал собеседник агентства.

В 2022 году издательство выпустило сборник комиксов "Брат. 25 лет" к 25-летию криминальной дилогии Алексея Балабанова. В беседе с ТАСС Котков рассказал, что в планах Bubble продолжать выпуск совместных проектов. В частности, издательство ведет переговоры о создании комикса с одной из музыкальных групп.

"Смешарики" - анимационный сериал для семейной аудитории. Первая серия вышла в эфир в 2003 году. За 20 лет на студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические "Азбуки со Смешариками", а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в 100 стран мира. 

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