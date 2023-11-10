10 ноября, 05:02,
обновлено 10 ноября, 06:26
Палестино-израильский конфликт

Россиянка подтвердила информацию о готовящейся эвакуации граждан РФ из Газы

AP Photo/ Hatem Moussa
© AP Photo/ Hatem Moussa

Как сообщила Елена аль-Хор, из анклава в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта готовы выехать свыше 500 граждан РФ

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Гражданка РФ Елена Радван подтвердила, что вместе с другими соотечественниками готовится к эвакуации из сектора Газа.

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"Да, сейчас поедем на границу. Я поеду со своим сыном, надеюсь, пропустят", - сказала Радван по телефону корреспонденту ТАСС.

Как сообщила россиянка Елена аль-Хор, находящаяся на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рафах" на границе с Египтом в ожидании выезда из сектора Газа, из анклава в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта готовы выехать свыше 500 граждан РФ. "Выехать хотели также белорусы, казахи, говорили, что около тысячи, но я думаю, около 500-700", - сказала она. Аль-Хор добавила, что ее мужа, гражданина Палестины, не выпустят в пятницу из сектора Газа. "Моего мужа не выпустили, я еду одна", - сказала она.

По словам россиянки Ольгы Аслем, гражданам РФ, находящимся в списках на эвакуацию, сообщили о возможности выехать в российском диппредставительстве в Рамалле. "Позвонили вчера [в четверг] вечером из нашего посольства в Рамалле, сказали, что я и мои дети в списках", - сказала Аслем. Сама гражданка РФ и ее семья на момент разговора находились в городе Хан-Юнис, расположенном на юге анклава.

В пятницу пограничная служба сектора Газа опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, которые смогут покинуть анклав через КПП "Рафах". В списке также числятся 85 россиян, большинство из которых также имеют гражданство Палестины.

7 ноября дипломатический источник сообщил ТАСС, что к эвакуации Россиян и граждан других стран СНГ из сектора Газа все готово, но нет согласия израильской стороны. 1 ноября пограничная служба анклава впервые с начала эскалации палестино-израильского конфликта опубликовала список из порядка 430 человек, которым было разрешено покинуть анклав через КПП "Рафах". В тот же день агентство Reuters со ссылкой на источник проинформировало, что палестинское радикальное движение ХАМАС, Израиль и Египет при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым людям выехать из сектора Газа. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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