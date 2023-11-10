10 ноября, 05:31,
обновлено 10 ноября, 06:02

В СФ попросили Роскомнадзор заблокировать более 50 нарушающих закон VPN-сервисов

Они предоставляют доступ к запрещенным в России ресурсам, отметил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором просит проверить и заблокировать более 50 VPN-адресов, предоставляющих доступ к запрещенным в России Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствие с положениями федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в обращении сенатора, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Всего в списке более 50 таким VPN-сервисов, которые "продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ".

В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что получили обращение сенатора и рассмотрят его в установленном порядке. Как напомнили в ведомстве, по закону средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой безопасности граждан. "При их использовании сохраняется доступ к запрещенной информации и создаются условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма, склонением к суициду", - говорится в сообщении.

В связи с этим Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, нарушающих российское законодательство. С 2021 года ведомство заблокировало уже 167 вредоносных VPN-сервисов.

Предыдущие обращения

Ранее зампред совета по цифровизации сообщал ТАСС, что направил обращение Липову с просьбой проверить VPN-сервисы, размещаемые в российском магазине приложений NashStore, на соблюдение требований законодательства РФ. Одновременно парламентарий направил письмо генеральному директору ООО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину с просьбой предоставить информацию о том, каким образом осуществляется контроль соблюдения размещенными на платформе VPN-сервисами требований законодательства РФ, а также проводились ли проверки сервисов перед их размещением в NashStore, все ли они соблюдают указанные требования законов. Позднее сенатор сообщил, что NashStore удалил VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки в нарушение законодательства РФ.

 

Аналогичное обращение Шейкин направлял Липову в отношении магазина приложений RuStore. Также сенатор обратился к министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с предложением запретить размещать в RuStore нарушающие законы VPN-сервисы. 

Теги:
РоссияШейкин, Артем Геннадьевич
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